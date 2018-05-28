Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir dizi ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Çorum’a geldi. Çorum Valisi Necmettin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül’ü ziyaret eden Orman, Vali ve Belediye Başkanı’na forma hediye etti.

Valilik ziyaretinde bir taraftar Çorumlu olan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın 19 numaralı formayı giymesini istediklerini belirtmesi üzerine Orman, “Tolgay 18 numaralı formayı giyiyormuş. Oda Çorum’a geçtiğimiz günlerde geldi. Bizim açımızdan manisi yok. 19 numara doluysa sıkıntı var. Yoksa 19 numaralı formayı giymesinin bizim açımızdan sıkıntısı yok” ifadelerini kullandı.

Bir taraftarın da “Christano Ronaldoyu alıyor muyuz” diyen sorması üzerine tebessüm eden Orman, “İnşallah" diyerek yanıt verdi. Talisca’nın durumunun sorulması üzerine ise “31 Mayıs’a kadar netlik kazanır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Çorum Beşiktaş Taraftar Derneği ve Çorum Belediyesi tesislerinin açılışına katılan Başkan Orman, her iki yerin de spor camiası için hayırlara vesile olması temennisine bulundu.

Son olarak Beşiktaş taraftar derneğinin düzenlediği iftara katılan Orman, burada taraftarla bir araya gelerek konuşma yaptı.

Herkesin başka bir takımı sevebileceğini, insanların başka renklere gönül verebileceğine dikkat çeken Orman, “Bu işin doğasında var. Bizim de birçok arkadaşımız dostumuz farklı takımları tutan arkadaşlarımız var. Hayatın içerisinde renklere göre insan seçme gibi bir şey yok. Beşiktaşlılar olarak sporu güzelleştirme özellikle Beşiktaş yönetimi olarak dostluğu ve iyiliği insanlara göstermeye çalışıyoruz. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Önemli olan şey iyi insan olmak. İyi örnekler gösterebilmek. Maçlar kazanılır kaybedilir. Özellikle iki tane ezeli rakibimizde 100 yıldır maçlar yapıyoruz. Her yıl bunların birisi kazanır birisi kaybeder. Birisi şampiyon olur. Bunlar sporun içerisinde olan şeyler. Buna olgunluk ve sportmenlik içerisinde bakmak lazım. Bunu yeşertebilirsek Türk sporunu büyüteceğiz. İnşallah diğer kulüplerden de bu destekler gelir ve Türk sporu daha iyi bir yere gelir. Burda olmaktan çok mutluyum. Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Vaktimiz olduğu müddetçe de Beşiktaşlılarla sürekli bir araya gelmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımıza geleceğim diye bir sözüm vardı. Bugün nasip oldu. İnşallah bir daha nasip olursa bir daha gelelim. İnşallah stadyumunuz biter. Beşiktaş’ı buraya getirir burada bir maç yaparız” şeklinde konuştu.