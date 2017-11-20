Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı karayolu Karaçay Köyü mevkinde meydana geldi. Çankırı’dan Sungurlu istikametine giden İbrahim K. yönetimindeki beton mikseri ile karşı yönden gelen Fethi Gümüş (44) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Gümüş (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü Fethi Gümüş ise olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.