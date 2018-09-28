Beyaz altın hasadı başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde 'beyaz altın' olarak adlandırılan çeltiğin hasadına başlandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yılda 25 ila 30 bin ton üretilen pirinç, binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Osmancık pirinci ülkedeki pirinç ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor. İlçe halkının en büyük gelir kapıları olarak gördüğü pirincin hasadı başladı. Kurak geçen bir kış döneminin ardından ekimi tamamlanıp yetişen çeltik hasadına başlayan üreticiler, umutlu bekleyişlerinin sonucunu alarak mutlu olduklarını ifade ederken, maliyetlerdeki artışların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini de vurguladı.

Çeltik üreticisi Ahmet Horata, beyaz altın olarak da adlandırılan çeltiğin hasadına başladıklarını belirterek, "Rekolte normal. Bu yılki verim şu an iyi. İnşallah randımanı da iyi çıkar. Bu yıl ki verim beklentilerimizi karşıladı çok şükür” dedi.

Maliyetlerdeki artışın üreticileri olumsuz yönde etkilediğini de dile getiren Horata, "85 liraya aldığımız gübre 180 lira olmuş. Bu yıl gübreye yapılan zamlar var. Gelecek yılda böyle olursa emeğimizin karşılığını kurtaramayız" ifadelerini kullandı.

Biçerdöver operatörü Celal Kabataş ise 15 yıldır çeltik hasadı yaptığını kaydederek, "Çeltikler bu yıl çok güzel. Çiftçilerimiz inşallah para kazanır. Çiftçimizin yüzü gülerse bizimde gülüyor. Çünkü biz onlara bağlıyız. Çiftçimiz maliyet artışı nedeniyle çok zorlanacak. Maliyetler çok yüksek” diye konuştu.