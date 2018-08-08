Beygircioğlu kavşağı’na üst geçit yapılıyor

Özellikle bayram yoğunluğunda çok sayıda ölümlü kazanın meydana geldiği Beygircioğlu Kavşağı’nın yerinin değiştirilmesinin de kazaları azaltmaması yetkilileri harekete geçirdi. Trafik işaretleri, ikaz lambalarından da sonuç alınamaması üzerine Karayolları tarafından Beygircioğlu Kavşağına üst ve alt geçit yapılması kararlaştırıldı.

Kavşakta yapılacak düzenleme ile İstanbul istikametinden Samsun yönüne gitmekte olan araçlar eski yoldan devam ederken, İstanbul yönünden Kargı’ya dönmek isteyen sürücüler ise aracıyla yolun solundan üst geçit vasıtasıyla Kargı istikametine geçebilecek. Kargı yönünden kavşağa gelen araçla karşılaşmayan araçlarından kaza riski sıfıra inmiş olacak.

’Kavşaktan İlçe Merkezine kadar duble yol’

Beygircioğlu Kavşağında yapılması planlanan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması beklenirken, proje tamamlandığında Beygircioğlu Kavşağı’ndan Kargı ilçe merkezine kadar olan 11 kilometrelik yolda bölünmüş yol olarak ulaşıma açılacak.