Binicilik tesisi için imzalar atıldı

Çorum Belediyesi'nin prestij projelerinden olan binicilik tesisi'nin 5 yıllığına kiralama ihalesini alan firma ile sözleşme imzalandı.

Sözleşme imza töreninde konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, Ekim ayı içerisinde Binicilik Tesisimizin ihalesini gerçekleştirmiştik. Yıllık 310 bin TL + KDV bedelle 5 yıllığına ihaleyi kazanan firma ile kiralama sözleşmemizi imzaladık dedi.

Başkan Gül, “Çorum Belediyesi olarak Çorum'a devrim niteliğinde yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de binicilik Tesisi'dir. 80 dönüm alan üzerine inşa ettiğimiz binicilik tesisinde 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, bin 650 metrekare ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, cafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisler bulunuyor. Tesisimiz hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Şirket sahibi Bahattin Altay ise yapılacak olan devir teslim töreninden sonra Çorumluların ailece zaman geçirebilecekleri, eğlenebilecekleri bir sosyal faaliyet alanı anlayışı ile zaman kaybetmeden işletmeyi hizmete açacaklarını ifade etti.