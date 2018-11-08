Bir gövdede iki farklı ağaç

Çorum'un Kargı ilçesinde dut ağacının gövdesinde yetişip büyüyen ve meyve veren incir ağacı görenleri şaşkına çeviriyor.

Mihrihatun Mahallesi Bayraktar Sokak üzerindeki Mehmet Felik'in (70) dükkanı önünde bulunan yaklaşık 80 yaşındaki dut ağacı, gövdesindeki bir dalın kesilmesiyle çürümeye başlayınca ağacı kurtarmak için çürüyen kısmına incir ağacı ve asma dikildi. İncir ağacı için 'ocak söndüren' anlamında söylenen 'ocağına incir ağacı dikti' sözü bu sefer tam tersi oldu ve incir ağacı çürümeye yüz tutan yaklaşık 80 yıllık dut ağacının yaşamasını sağladı.

Dut ağacıyla incir ağacını nasıl birleştirdiklerini ve bu ağaçları görüp farkına varanların şaşkınlıklarını gizleyemediklerini dile getiren Felik, "Ben bu sokak üzerinde 35 yıldır esnaflık yapıyorum. İş yerimin önünde bulunan dut ağacının bir dalı yaklaşık 20 yıl önce kesilince ağacın kurumaya başladığını gördük. Yaklaşık 80 yaşında olan bu ağacın kurumasını önlemek için çözüm aramaya başladım. Ziraat mühendisi bir arkadaşımıza danıştığımda ağacın çürümeye başlayan kovuğuna bir başka ağaç dikerek yaşatabileceğimi söyledi. Ben de onun bu sözü üzerine, çürüyen kovuğa bir üzüm asması ile bir de incir fidanı diktim. İnciri diktik, dut ağacını kurtardık. Dut ağacı ayakta kalırken incir ağacıda hızla büyümeye başladı. Şimdi aynı ağaçta hem dut hemde incir yetişiyor. İncir ağacının türü bursa karası diye tabir edilen cins, çok güzel ve lezzetli meyveleri oluyor" dedi.

Ağaçla yakından ilgilendiğini ifade eden Felik, "Aynı ağaçta hem dut hemde incir meyvesini görenler hayret ediyor, ağacın hikayesini öğrenmek istiyorlar. Bazı vatandaşlarda bu durumu normal karşılıyor" şeklinde konuştu.