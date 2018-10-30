Bisiklet yarışları yapıldı

Yoğun katılım gösterilen ve 4 kategoride gerçekleştirilen bisiklet yarışlarında öğrenciler, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek olmak üzere 4 kategoride kıyasıyla mücadele verdiler.

Yarışların sonunda Yıldız Kız kategorisinde Cumhuriyet Yibo öğrencisi Yağmur Yaren Küçükakkaya birinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Sılanur Efe ikinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Seyra Nur Camcı ise üçüncü oldu. Yıldızlar Erkek kategorisinde ise Atatürk İlkokulu öğrencisi Muhammed Peri birinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Arda Kaya ikinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Muhammed Tokmak ise üçüncü oldu.

Aynı yarışmanın Genç Kız kategorisinde ise Fen Lisesi öğrencisi Beyzanur Tezel birinci, İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşegül Yılmaz ikinci, Fen Lisesi öğrencisi Melike Bayraktar ise üçüncü oldu. Genç Erkek kategorisinde ise Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kubilay Turgut birinci, Fen Lisesi öğrencisi Salih akça ikinci, Fen Lisesi öğrencisi Uğur Ayvacı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Kemal Yağbasan, Hakim Ömer Bozkurt, Belediye Meclis Üyeleri Nevzat Kuzu, İbrahim Eken, Milli Eğitim Müdürü Mücahit Açıkbaş, Belediye Yazı İşleri Müdürü Süleyman Biçer, Ziraat Bankası Müdürü Hilmi Bakıcı ve okul müdürleri tarafından verildi.

Yarışların sonunda bir konuşma yapan Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Panayır etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet yarışlarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, "Sevgili öğrenciler öncelikle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum. Panayırımız çeşitli etkinliklerle devam edecek. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum'' dedi.