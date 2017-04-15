Boğazkale ilk kaymakam çeşmesi hizmete açıldı

Hayvancılığı teşvik etmek, hayvanların içme suyu ihtiyacını gidermek ve de doğa da gelişigüzel boşa akan suları değerlendirmek için başlatılan proje kapsamında ilk çeşme Kaymakam Çeşmesi ismiyle inşa edildi.

Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, köy muhtarı Ramazan Kaymaz ile birlikte yapımı tamamlanan çeşmeyi ziyaret etti. Kaymakam Soğukoluk, “Su akar Türk bakar lafını hep beraber tersine çeviriyor ve bir damla su boşa akmasın diyoruz. Hükümetimiz barajlar, göletler inşa ederken bizler de doğada boşa akan sulardan hayvanların istifade etmesi için çeşmeler, oluklar yapıyoruz. Hemen hemen bütün köylerimizde yapacağımız çeşmeler tamamen ihtiyaçların giderilmesine yönelik olacaktır.” dedi.