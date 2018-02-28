Boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, Üçtutlar Mahallesi Albayrak 3. Sokak’ta bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce eşi Gamze Kuru’dan (24) boşandığı öğrenilen Yakup M., sabah saatlerinde eski eşinin evine geldi. İddialara göre, Yakup M. ile o sırada evde bulunan kayınbiraderi Ramazan Kuru (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup M. yanında getirdiği tüfekle eski eşi Gamze Kuru ve kardeşi Ramazan Kuru’yu vurdu. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulanslar sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede iki kardeşin de hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevrede yaptıkları incelemede katil zanlısının apartman merdivenlerinde ve sokakta kan izlerine rastladı. Polis ekipleri yaralı olarak kaçtığı tahmin edilen Yakup M.’yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının çevredeki binalara sığınabileceği ihtimalini de göz önünde bulunarak bölgedeki inşaat ve metruk binaları da kontrol etti.

Eşinden bir süre önce ayrılan Gamze Kuru ve Yakup M.’nin bir çocukları olduğu öğrenildi. Olay sırasında çocuklarının kreşte olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.