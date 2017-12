Bu da leblebili kebap

Çorum’da Emre Çıtak adlı genç bir girişimci, ürettiği leblebili kebap ile Adana ve Urfa’nın ünlü kebabına rakip oldu.

Az yağlı dana kıyma, ekmek, soğan, pul biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve leblebi karışımından yapılan kebap damak tadına önem verenlerden de şimdiden tam not aldı.

Leblebili kebabın hikâyesi hakkında bilgi veren İkinci Bahar Lokantası Genel Müdürü Emre Çıtak, yöre yöre gezdiklerini belirterek, her gittikleri yerde her yörenin kendisine has kebabı veya pidesi olduğunu gördüklerini söyledi.

Gaziantep’in fıstıklı kebabının olduğunu anlatan Çıtak, “Bizimde meşhur Çorum leblebimiz var. Yapalım. Olursa müşterilerimize sunarız diye düşündük. Bir süre yaptık ve oldu. Şuanda isteyen müşterilere hazırlayıp servis yapıyoruz” dedi.

Leblebili kebabı tadan insanlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Çıtak, “İnsanların tepkisi güzel. Özellikle Çorumlular beğeniyor. Çorumlular artık bizimde leblebili kebabımız var diyebilecekler. Şu anki hedefimiz leblebili kebabı bir çok yörenin kebabı gibi tanıtmak. Özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerde gittiğimiz mekanların menüsünde leblebili kebabı görmek amacımız” ifadelerini kullandı.