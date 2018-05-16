Çalı süpürgesi toplamak için gittiği ormanlık alanda cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akören köyünde yaşayan D.K. (68) süpürge çalısı toplamak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Şahsın bir daha eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek haber verdi. Köylülerle birlikte arama yapan jandarma ekipleri sonuç alamayınca şahsın cep telefonu sinyali takibe alındı. Telefonun Çampınar ve Sütlüce köyleri arasında sinyal vermesi üzerine jandarma komando timleri, iz takip köpeği ve Çorum İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile köylüler yaptıkları aramalar sonucunda Dede Deresi mevkisinde D.K.’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Naaşı Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan D.K.’nın yapılan otopsisinde kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi.