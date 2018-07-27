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27 Temmuz 2018 18:18

Çatıda çakmaklı oynayan çocuklar evi yaktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çatı katında oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Çatıda çakmaklı oynayan çocuklar evi yaktı

27 Temmuz 2018 18:18

Yangında bir ev tamamen yanarken bir evde kısmen zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi 10030. Sokak’ta Bektaş Kıran’a ait evde iddiaya göre çocukların çatı katında ateşle oynamasından dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alarak, söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken alevlerin sıçradığı yan taraftaki evinde çatısı kısmen zarar gördü. Olay yerine gelen ambulans, YEDAŞ ve Çorumgaz ekipleri de olay yerine gelerek bölge elektriğini ve doğalgazını kesti.




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