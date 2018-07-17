Cengiz Topel caddesinde ikinci etap çalışmaları başladı

Belediye Başkanı Zeki Gül, meclis üyeleriyle birlikte Cengiz Topel caddesine giderek yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi verdi.

Bölgede yıllardır devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Gül,” Gülabibey Mahallesi Yukarı Sanayi Bölgemiz üzerinde bulunan adalarda imar düzenlemesi ve uygulaması yapmıştık. Yine Abide Kavşağından itibaren başlayan Cengiz Topel Caddemiz üzerinde bir çalışmamız olmuştu. Caddemizin Askeri Lojmanlar, YEDAŞ, Ticaret Meslek Lisesi, Müze, Endüstri Meslek Lisesi önündeki kısımları genişletmiştik. Cengiz Topel Caddesi Abide Kavşağından başlayıp, Özdoğanlar Kavşağına kadar olan 1640 metrelik bir cadde. Cengiz Topel Caddesi Bahçelievler, Yavruturna, Kale, Gülabibey Mahallelerini Hastane, Terminal, Hal gibi önemli noktalara bağlayan ve trafiği yoğun olan bir caddemiz. Caddemizi bu trafik yoğunluğunu kaldıracak bir hale getirmek için kısım kısım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

İlk etapta caddenin Askeri Lojmanlar ve Endüstri Meslek Lisesi arasında kalan 500 metrelik kısmında 20 metre genişliğinde olan yolu 35 metreye çıkardıklarını hatırlatan Başkan Gül, “Hemen caddemizde 2. etap çalışmalarına başlamıştık. Bugün de Caddemizin 350 metrelik bölümünde kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Bu kısımda kalan dükkanların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Cadde üzerinde daha önce yapmış olduğumuz çalışmanın benzerini bu 350 metrelik alanda da yapacağız. 37 işyerinin yıkımını yapıyoruz. Buradaki işlerimizin yıkımı tamamlandıktan sonra kısa sürede enkazı kaldıracağız ve yol yapım çalışmalarımıza başlayacağız. Bu 350 metrelik bölgede 20 metre olan yolumuzu 35 metreye çıkacağız. Böylece Cengiz Topel Caddemizin 850 metrelik kısmı 35 metre genişliğe kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Yol genişletme çalışmaları kapsamında 37 adet işyerinin enkaz bedeli olarak1 milyon 110 milyon TL ödeme yaptıklarını açıklayan Başkan Gül, buradaki bakırcı esnafımıznın Ulu mezarlık yanında bulunan eski Oto Galericiler Sitesinde ticari faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Bakırcılar Çarşısı ve Yukarı Sanayi Bölgesi olarak adlandırılan 44 bin metrekarelik alanda bir imar planlaması ve uygulaması yaptıklarını kaydeden Başkan Gül, Sanayi Sokaklarımızın bulunduğu bölgeyi 6 katlı konut alanı olarak parsellediklerini belirtti.

44 bin metrekarelik alanda park alanları, ibadet alanları, ticaret alanları ve çocuk oyun alanlarının mevcut olduğunu ve tapu uygulamasının tamamlandığını anlatan Gül, burada bulunan parsellerin tapuları sahiplerine dağıtıldığını ifade ederek, bölgede yapılan ve yapılacak çalışmalar tamamlandığında, yollarıyla, sokaklarıyla, sosyal alanlarıyla, konut alanlarıyla Çorum’un yeni bir yaşam alanına kavuşacağını sözlerine ekledi.