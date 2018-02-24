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24 Şubat 2018 17:23

Ceritoğlu, AK Partili gençlerle buluştu

AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Partili Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Ceritoğlu, AK Partili gençlerle buluştu

24 Şubat 2018 17:23


AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen M. Fatih Temur ve ekibini kutlayan milletvekili Kurt, gençlere çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Güçlü Türkiye’ye gençlerle birlikte inşa edeceklerini dile getiren Kurt, gençlerin Türkiye’nin geleceği olduğunu söyledi.


En büyük yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunu dile getiren Kurt, “gençlerimizin gözlerinde Büyük Türkiye’mizi görüyorum. Büyük Türkiye’mizi oluşturmak için gençlerimizle birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Türkiye’nin büyümesinden korkan odaklar bundan böyle daha çok korksunlar çünkü gençler daha güçlü, daha diri, daha vakarlı ve kendinden emin gençlik buradadır” dedi.




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