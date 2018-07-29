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29 Temmuz 2018 18:16

ÇESOB Başkanı Gür’den vatandaşlara ’Kurban’ uyarısı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ve Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, önümüzdeki Kurban Bayramı dolayısıyla kurban vazifesini yerine getirecek vatandaşları hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve halk sağlığının korunması amacıyla, etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki işyerleri tarafından yapılmasının gerektiğini söyledi.

ÇESOB Başkanı Gür’den vatandaşlara ’Kurban’ uyarısı

29 Temmuz 2018 18:16


Sıcaklık ve iklim şartları nedeniyle bu yıl kurban kesimlerinde risk faktörüne daha da çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Gür, hayvan kesimi, kesimi takiben etlerin parçalanması ve saklanması ile sağlıklı ve hijyenik koşullarda kıyma çekimi konularında şu uyarılarda bulundu:


Kesim yerlerinde yeterli hassasiyetin gösterilmesi, kesim kirliliğine mahal vermeyecek şekilde etlerin parçalanması,


Yeterli soğutma yapıldıktan sonra, kesim sıcaklığındaki etin parçalanıp naylon torbalara veya plastik kovalara konulması,


Sokak ortasında veya uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminin yapılmaması, et üzerinde ön temizleme işleminin yapılarak, bakımsız ve paslı makinalarla hijyenik olmayan şartlarda kıyma çekilmemesi hususlarına dikkat edilmelidir."


Recep Gür ayrıca, kasaplıktan anlamayan ve hiçbir ilişkisi olmayan kişilerin vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, vatandaşların kurban kesimlerini ehil kişilere yaptırmaları dahilinde dini vazifelerini yerine getirilmekle birlikte etlerin de telef olmayacağını sözlerine ekledi.




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