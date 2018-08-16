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16 Ağustos 2018 20:06

ÇESOB Yönetimi Kargı’da toplandı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Ağustos ayı yönetim kurulu toplantısı Kargı’da gerçekleştirildi.

ÇESOB Yönetimi Kargı’da toplandı

16 Ağustos 2018 20:06


Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan kararla aylık olarak yapılan yönetim kurulu toplantıları her ay bir ilçede gerçekleştiriliyor. Bu ay yönetim kurulu toplantısı ÇESOB Başkanı Recep Gür Başkanlığı’nda Kargı’da gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme alınan 15 madde görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı sonrasında basın mensuplarına ülke gündeminin ilk sırasında olan ABD krizi ve dolar ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, dolar ve avro kurunun spekülatif girişimlerden dolayı yükseldiğine dikkat çekti.


Çorum’daki esnaf ve sanatkara ’Dolarını bozdur, oyunu boz’ sloganıyla çağrıda bulunan Gür, "Son günlerde piyasalarda spekülatif girişimlerden dolayı hareketlenme oldu. Çorumlu esnaf ve sanatkarlar ile vatandaşların sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bundan sonra piyasalar normale dönecektir. Spekülatörlerin de oyunları bozulacaktır. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları milletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalıdır. Türkiye’nin büyümesini istemeyen dış güçlerin oyununa gelmemeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir ve bu tür ekonomik saldırılarla da asla yıkılmayacaktır." diye konuştu.


Toplantının ardından Başkan Gür ve yönetim kurulu üyeleri, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifi Başkanı Mehmet Helvacı’yı makamlarında ziyaret etti.




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