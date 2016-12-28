Ceylan ve Karadağ’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Türkiye’ye terörle diz çöktürmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İhlas Haber Ajansı Çorum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyüp Arslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İHA Bölge Müdürü Bülent Özkaleli ile görüşerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye’nin terörle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çeken Milletvekili Ceylan, dış mihrakların düğmeye basmasıyla birlikte terör örgütlerinin yeniden harekete geçtiğini belirtti. Terör saldırıları üzerinden ülkenin kaos ve kriz ortamına çekilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ceylan, FETÖ yada PKK, DAEŞ yada PYD ismi ne olursa olsun bu terör örgütleri ve hain şer odakları ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi sürecine de değinen Ceylan, “İlk Haçlı seferinden bugüne kadar bu topraklar oyunlar oynanmaya devam ediyor. En son oyunları 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimiydi. Darbe girişiminin tek amacı Türkiye’yi yok etmek, bölmek ve parçalamaktı. Milletimizin birliği ve beraberliği bu hain kalkışmayı önledi. Bu aziz millet oynanan oyunu gördü ve ülkesine sahip çıktı. Oynanan oyunları bozacağız. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak düsturuyla yola çıktık. Yenikapı ruhunu önemsiyoruz. Bu ruhla ülke olarak yaşadığımız travmayı bir an önce atlattık. Şer odakları bilsinler ki hain emellerine ulaşamayacaklar. Bunu izin vermeyeceğiz. Hedefimiz 2023. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi altına girebilmek. Bunu da bir an önce başaracağız. Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Avrasya tüneli hizmete girdi. Bir rüya gerçekleştirildi. Denizin altından Avrupa ve Asya kıtası birleştirildi. 3. Havalimanı inşaatı devam ediyor. Çanakkale 1915 köprüsünün yapımı için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Türkiye’yi ne olursa olsun durduramayacaklar. Türkiye’nin koşmasını engellemeyecekler” dedi.

Yeni anayasa çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Ceylan, bu anayasa değişikliğinin dünyada güçlü politika izlemenin, içeride huzur ve birlikteliğin yolunu açmış ve pekiştirmiş olacağını, milli iradeyi yeniden güçlendirirken istikrarsızlığın kapılarını da kapatacağını kaydetti.

Suriye’de insanlık dramı yaşanırken oradaki mazlumlara yarım elini sadece Türkiye’nin uzattığının altını çizen Ceylan, “Birleşmiş Milletler Halep’e duyarsız kaldı. Birleşmiş Milletler şuanda fonksiyonunu yitirmiş durumda. Dünyanın bir tarafında insanlar katledilirken, evlerinden olurken Birleşmiş Milletler buna sessiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Çorum’da teşkilatlarda yeniden yapılanmaya gittiğini hatırlatan Ceylan, Av. Mehmet karadağ başkanlığında yeni bir il yönetimi oluşturulduğunu, merkez ilçe, gençlik kolları ve kadın kollarında da bayrak değişimi yaşandığını söyledi. Çorum teşkilatlarında kısa sürede ekip ve takım ruhu yakaladığını kaydeden Ceylan, bundan hem Çorum hem AK Parti’nin kazançlı çıkacağını belirtti.

İHA’nın Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde önemli bir güç ve konuma ulaştığını dile getiren Ceylan, "Bugün nereye giderseniz gidin İHA’yı orda görmeniz mümkün. Ülke ve dünyada yaşanan gelişmeleri sıcağı sıcağına kamuoyuyla paylaşması ve bu haberleri doğru, hızlı ve objektif bir şekilde yansıtması, İHA’nın tarafsızlık ilkesinden ödün vermediğini açıkça göstermektedir. Habercilik konusunda İHA iyi bir örgütlenmeye sahip. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini belirten AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, Çorum’u ilçeleriyle birlikte daha güzel yarınlara taşımak için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Karadağ, olası provokasyonlara da dikkat çekerek, “Hepimiz aynı gemide yolculuk yapan insanlarız. Millet olarak birbirimize sıkı sıkıya kenetlendiğimiz sürece asla ve asla bu milleti parçalayamayacaklar ve emellerine de ulaşamayacaklar. Birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimizde bu ülkenin ortak değerlerine hep birlikte sahip çıkıtğımız da dış mihrakların da oyunları bozulacak ve bu ülke üzerinde kurdukları tuzaklar boşa çıkacak” dedi.

Haplep’te yaşanan insanlık dramına da değinen Karadağ, AK Parti teşkilatları tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyalarının devam ettiğini hatırlattı. Karadağ, Halep için yardım malzemelerinin belirli aralıklarla orada bulunan mazlumlara ulaştırılacağını sözlerine ekledi.