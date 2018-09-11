Cezaevi firarisi kablo hırsızı jandarmadan kaçamadı

Çorum'da kablo hırsızlığı yapan cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı. Jandarmanın dikkatini çeken kablo parçası, çok sayıda suçtan sabıkası bulunan hırsızlık zanlısını yakalattı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Seydim köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin devriye görevi yaptığı sırada bir araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli aracın peşine düşen jandarma ekipleri otomobili il merkezi girişinde durdurdu. Şahsın kimlik bilgilerini sorgularken İ.K.'nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri araçta kablo parçası bulunca Cumhuriyet savcılığına bilgi vererek arama kararı talebinde bulundu. Alınan arama kararı doğrultusunda otomobilin arka koltuk ve bagajında arama yapan ekipler, rulo halinde piyasa değeri 85 bin TL olan kablo ele geçirdi. Olay yerinde de inceleme yapan ekipler, kabloların kesilmesinde kullanılan makaslar da buldu.

Zanlının üzerinde hiçbir resmi evrak bulunmaması üzerine incelemesini derinleştiren ekipler, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan şahsın 15 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.K. olduğunu tespit etti. Bir yıl önce açık cezaevinden firar eden şahsın, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu ortaya çıktı.

İfadesi alındıktan sonra hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.