Seçim çalışmaları kapsamında Çorum’a gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hürriyet Meydanı’nda halka hitap etti. Dünyayla kavga etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını dile getiren İnce, Amerika Türkiye’nin eski müttefiki olduğunu ancak PKK’ya destek verirse gereğini yapacaklarını söyledi.

Almanya ile de kavga etmek istemediklerini kaydeden İnce, “Almanya’da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Alman ekonomisine katkıları var. Biz kimseyle kavga etmek istiyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Orada yeni bir anayasa olsun. Bizim dünyada saygın bir ülke olmak gibi bir derdimiz var. Sırf onlarla kavga edip zarar ettirmek gibi düşüncemiz yok. Ey Amerika, diye posta koyuyor sonra gidiyor 11 milyar liralık uçak alıyor. Ey Rusya, diye posta koyuyor Antalya’dan Rusya’ya domates gitmiyor, Rusya’dan Antalya’ya turist gelmiyor. S-400’leri de oradan alıyoruz. Ey Hollanda, diye posta koyuyor. Hollanda’ya Petrol Ofisi’ni satıyoruz. Ey Merkez, diye posta koyuyor yenilenebilir enerji ihalesini Almanlara veriyor. Yeni sistemde. Yeni sistemde devlet yönetimi ulusal güvenlik çıkarlarımızla, ekonomik çıkarımızı yan yana koyarak ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çılgın projesinin Kanalistanbul olduğunu ifade eden İnce, “Ey CHP, diyor ‘Sen köprü yaptın mı’ diyor. Ey Erdoğan, sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan, sen hiç Tekel yaptın mı? Sen hiç PETKİM yaptın mı? Sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Köprü yapmak kolay iş. 50 yıl önce Demirel birinci köprüyü yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. 4 köprüyü de İnce yapar. Ben gönüllerde köprü kurmak istiyorum gönüllerde. Edirne’de miting yaptım. Sonraki gün Hakkari’ye gittim. Edirne’den Hakkari’ye bir köprü. Oradan Rize’ye geçtim. Oradan Antalya’ya geçtim. Türklerle, Kürtler arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler, Şafiler arasında gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaşmak istiyorum. Bu milleti büyük bir şemsiye altında toplamak istiyorum” diye konuştu.

Bu ülkede kavga istemediğinin atını çizen İnce, “Fransa kutsal kitabımıza laf ediyor. Amerika ile problem yaşıyoruz. İsrail Müslümanları katlediyor. Türkiye’nin iri olması, diri olması, bir olması beraber olması lazım. Önce bunu sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Kendi çılgın projesini de “3B” olarak açıklayan İnce, “Bir barışacağız. İkincisi ekonomik olarak büyüyeceğiz. Üç bölüşeceğiz. Birinin bir akşam yemeği parasına öbürü bir ay çalışmayacağız. Bunu başaracağız. Birlikte başaracağız. Bundan emin olun” ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü için söz veren İnce, şunları kaydetti:

“Kanayan bir yara emeklilikte yaşa takılanlar var. 18 yaşında pirim ödemeye başlamış. 30 sene ödemiş yaşı gelmiş 48’e. Sen öde demişsin oda sana prim ödemiş. Yapmış görevini. Olmaz diyorsun 60 yaşını bekleyeceksin. Onların sorunlarını da en kısa zamanda çözeceğiz. Esnaf kardeşim kan ağladığını siftah yapmadan dükkanı kapattığını biliyorum. Emeklilerin geçinemediğini biliyorum. Ramazan ve Kurban bayramında bin lira ikramiye dediler. 300 lira alan var 500 lira alan var, bin lira alan var. Kademeli. Teşekkür ederiz keşke öyle yapacaklarına herkese bin lira deseler. Toplumda problemli çok insan var. Haksızlıklar var. Haksızlıklar var. Subay emekli oluyor tazminat alıyor, astsubay emekli oluyor o alamıyor. 3600 vermiyorsun polise. Bir memur 40 saat çalıyor. 40 saatten sonra mesai yaparsa memur mesaisini alıyor ancak polis memuru alamıyor. Bu bir angarya”