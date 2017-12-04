CHP Kargı ilçe başkanlığına Kemal Dümenci seçildi

İki adayın yarıştığı ve 85 delegenin katıldığı seçimlerde Kemal Dümenci 40 delegenin oyunu alarak yeni ilçe başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kargı ilçe Kongresi parti binasında gerçekleşti. Kongreye CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Hasan Suvacı, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Kargı İlçe Başkanı Hakkı Bolpaça, Belediye Meclis Üyesi Faysal Ortayazıcı, Çorum Milletvekili Adayı Dinçer Solmaz ve partililer katıldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gündemdeki konulara geçildi. Başkan adaylarından Kemal Dümenci, "Bizler iktidar güçleri tarafından ayrıştırılmaya, susturulmaya ve güçsüzleştirilmeye çalışıldığımız bir ortamda siyaset yapmaya ve doğruları dile getirerek etik değerlerimiz çizgisinde davranış sergilemeye çalışmaktayız. Bu gün geldiğimiz noktada ülkenin durumunun da, çözüm üretmek adına üzerimize düşen görevlerin de farkındayız. 2019 yılının memleketin geleceği açısından önemini de hepimiz bilmekteyiz. Şundan eminim ki bugün buraya gelirken hepinizin düşüncelerinde özelde ilçe teşkilatımızın genelde ise partimizin üzerine serpilmiş ölü toprağının nasıl kaldırılacağı, uyku halindeki dinamiklerimizin nasıl harekete geçirileceği vardı. Buraya gelmeden önce partimizin son yıllardaki seçim sonuçlarına baktık. 2011 yılında genel seçimlerdeki oyumuzun 2015 yılında 1793 ’ düştüğünü gördük. Yerel seçimlerdeki oyumuzun ise 2009 yılında 1298 iken 2014 yılında 1209’a düşmüş. Bu sistematik düşüşün sebepleri arasında elbette ki iktidarın baskıcı uygulamalarının ve korku imparatorluğu kurma çalışmalarının etkisinin olduğunu biliyoruz. Ancak çuvaldızı da kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda muhafazakar Kargı halkından uzaklaşmış olmamızın da etkili olduğuna inanıyorum. Bizleri bu göreve layık görürseniz hedefimize ulaşmak adına yaşayacağımız zorlukların farkındayız ve hedefe koyduğumuz 2019 seçimleri öncesinde projeler oluşturmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak eski usul siyaset mantığını bir kenara koyup değişim ve etkileşim sloganıyla hareket edeceğiz. Bizlerin ilk yapmamız gerekenin parti içi bütünlüğümüzü öncelikli olarak sağlamak ve gerekli organların işler hale getirilmesi olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla da gerekli çalışmalara başlamış bulunmaktayız’’ şeklinde konuştu.

diğer aday İsmail Ören ise; "Ben, partimizin kurucu üyelerinden bir kardeşinizim. Kemalettin İpek başkanımızın döneminden bu güne kadar gelen tüm başkanlarımızla partimizde görev aldım. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’’ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gündemin son maddesi olan oy kullanma işlemine geçildi. Toplamda 84 delegenin oy kullanıldığı seçimlerde Kemal Dümenci 40, İsmail Ören 34 delegenin oyunu alırken, 9 kişi oy kullanmadı. 1 oy da geçersiz sayıldı.

Dümenci’nin yönetim listesi ise, Zafer Akyıldız, Hakan Çelik, Esat Dereli, İbrahim Diker, Veysel Eken, Hüseyin Felik, Yusuf Güldümen, Mehmet Mutluay, Faysal Orta Yazıcı, Ahmet Ünal’dan oluşdu.