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05 Haziran 2018 21:45

CHP Milletvekili Köse’nin seçim minibüsü kaza yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin seçim minibüsü Çorum’un Sungurlu ilçesinde kaza yaptı.

CHP Milletvekili Köse’nin seçim minibüsü kaza yaptı

05 Haziran 2018 21:45


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meyanda geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye ait 06 AZE 02 plakalı seçim minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan Dursun Örsçelik yönetimindeki 19 KL 619 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan yoğurtlar karayoluna saçılırken, kazayı gören sürücüler durumu polise, itfaiyeye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kazada yola saçılan yoğurtları temizledi.


Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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