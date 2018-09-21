Çilek üretimiyle marka haline geldiler

Çorum'un Dodurga İlçesi'ne bağlı Dikenli köyündeki çilek üretimi, çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu.

İlk kez 2014 yılında deneme amaçlı üretimine başlanan çilek bin 50 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermesiyle birlikte üretim yapmak isteyen çiftçilerin gözdesi oldu. Ceviz üretiminin ağırlıklı olduğu köyde her geçen yıl ekim alanı genişleyen Dikenli çileği, cevize alternatif olarak gösteriliyor. Üreticiler, çileğin tarlada kilosunun 8 liraya alıcı bulduğunu belirterek, rekolte açısından memnun olduklarını dile getirdiler.

Çilek üreticisi Sadık Gümüş, köyde ilk çilek üretimini kendisinin yaptığını söyledi.

2014 yılından ilk kez çilek ekimi yaptığını dile getiren Gümüş, “Rekoltesinin yüksek olduğunu gördükten sonra çilek üretimi yapmaya karar verdim. Kızılırmak ovasında dört yıldır organik çilek üretimi yapıyorum. Benim amacım çok fazla para kazanmak değil. Halkımızın sağlığı daha önemli. Az kazanıp helal kazanmak benim amacım” dedi.

Dikenli çileğinin artık pazarda tanınan ve aranan bir ürün haline geldiğini dile getiren Gümüş, “İl Özel İdaresi fide desteği sağladı. Devletimizden Allah razı olsun. Çalışmak lazım. Boş boş oturmamak lazım. Dikenli artık ceviziyle çileğiyle marka haline geldi” ifadelerini kullandı.

Hasat sezonunun sonuna doğru yaklaştıklarını dile getiren Gümüş, reçel yapmak isteyen vatandaşların şimdiden hazırlık yapmalarını istedi.