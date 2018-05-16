Çocuk gelişi öğrencileri sergisi düzenledi

Sergide öğrencilerin yıl boyunca uygulama dersleri kapsamında yaptıkları ürünler görücüye çıktı. Renkli stantların başında duran Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencileri, sergi aracılığıyla kendi yaptıkları ürünleri ziyaretçilere anlatma fırsatı buldu. Stantlarda 0-6 yaş çocukları için yapılan oyuncaklar, kuklalara, mobiller, hikaye kartları vb. etkinlikler sergilendi. Sergi açılışına katılan ilçe kaymakamı Emre Çifci tüm stantları gezerek, ortaya çıkan ürünleri tek tek inceledi.

Beğeni toplayan sergiye aynı zamanda ilçede bulunan ortaokullar davet edilerek öğrencilerin eğitim ortamlarını yerinde görmeleri sağlandı. Serginin mimarı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Selda Kaşıkçı “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sergisi aracılığıyla Mesleki ve Teknik Eğitimi tanıtıcı ve özendirici stantlar kurularak ortaokul öğrencilerine hem okul hem de alan tanıtımı yapılması amaçlanmıştır. Bu vesileyle Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında okuyan öğrenciler yaptıkları ürünleri tanıtma ve kendilerini ifade etme imkanı buldu.Sergi sonunda öğrencilerimin yaptıkları ürünleri ilçe mahallinde bulunan anaokulu ve ana sınıflarına bağışlamak istemesi ise onlarda yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirebildiğimizi gösterdi.” dedi.

Sergi, okulu ziyaret eden ortaokul öğrencilerine Mesleki ve Teknik Eğitim tanıtım sunusu ve filminin izlettirilmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu oyunların oynatılması ve küçük hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

Öğrencilerin yaptıkları ürünleri ilçede bulunan anaokulu ve anasınıflarına bağışlamaları ise büyük takdir topladı.