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24 Ağustos 2018 10:10

Çocuklar yaralı güvercin için seferber oldular

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çocuklar buldukları yaralı güvercin için seferber oldu.

Çocuklar yaralı güvercin için seferber oldular

24 Ağustos 2018 10:10

Çocukların güvercini uyutmamak için yaptığı ilk müdahale ise görenleri güldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Sunguroğlu Mahallesi’ndeki Sedat Baran İlkokulu yanında oynayan çocuklar sokakta bir güvercinin yere düştüğünü gördü. Güvercinin yanına giden çocuklar kuşun yaralı olduğunu görünce bir kutuya aldı. Yaralı güvercine kendi yöntemleriyle müdahale eden çocuklar uyutmamak için uzun süre kuşun üzerine su döktü. Bayram nedeniyle açık veteriner bulamayan çocuklar Sungurlu Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerinden yardım istedi.


Gelen ekipler, yaralı güvercini teslim alarak tedavisi için belediye veteriner hekimine götürdü. Yaralı güvercin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.




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