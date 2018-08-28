Çocukluk hayaliydi gerçekleşti, biçerdöveri gelin arabası yaptı

Gelin arabasını biçer döver yaptı.

İskilip ilçesinde biçerdöver operatörü olan Mustafa Yiğit (24), hafta sonu düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girerek hayatını Merve Yiğit (22) ile birleştirdi.

Düğün töreninde Yiğit, çocukluk hayali olan biçerdöveri gelin arabası yaptı. Gelin almadan önce süslenen biçerdövere Yiğit, ’Ömrümün hasadı’ yazdırdı. Alaca ilçesinde baba evinden gelini alan Yiğit, daha sonra düğünün yapılacağı ilçeye bağlı Yalakçayı Köyü’ne 10 kilometre kala eşi Merve Yiğit ile birlikte gelin arabası olarak süsledikleri biçerdövere bindi. Gelin ve damadın biçerdövere binmesinin ardından düğün konvoyu kornalar eşliğinde köye geldi.Biçerdöverden gelin arabasını gören davetliler önce şaşırsa da damada alkışlarla destek verdi.

16 yaşından beri evlendiğinde biçerdöveri gelin arabası yapma hayalinin bulunduğunu açıklayan Mustafa Yiğit, “Mesleğe başladığımdan beri bu hayalimdeki bir şeydi. Onu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Bu hayalimin gerçekleşmesinde eşim bana çok yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyorum. Eşimi çok seviyorum. Hayaldi gerçek oldu” dedi.