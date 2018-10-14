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Çorum Barosu'nda Kenan Yaşar dönemi

Çorum Barosu Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Av. Vedat Canpolat'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda gündem maddelerinin tek tek okunarak ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Av. Altan Akpınar'ın aday olmadığı genel kurulda başkanlık için Av. Kenan Yaşar ve Av. Sevinç Demirtaş Şahin başkanlığında iki liste yarıştı.


Seçimde Kenan Yaşar 185 oy alırken Sevinç Demirtaş Şahin ise 86 oy da kaldı. Oylama sonucunda Kenan Yaşar başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda, Neslihan Boyabatlı, Yakup Alar, İsmail Yağbat, Lale Koldaş, Altuğ Afat, Zeynep Maz, İbrahim Güleç, Hale Selimoğlu, Can Emre Kakaç ve Tuğrul Damar yer aldı.

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