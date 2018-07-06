Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında

Ömer Sobacı, Çorum’un bebek ölümlerinin en az görülen iller arasında yer aldığını açıkladı.

Ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyini gösteren sağlık alanındaki demografik göstergelerin en önemlisinin anne ve bebek sağlığı olduğunu dile getiren Dr. Ömer Sobacı, bu göstergelerden özellikle bebek ölüm hızlarının, ekonomik kalkınma düzeyi ve bunun sağlığa yansımasını gösterdiğini söyledi.

Ayrıca ekonomik gelişme yanında sosyo-kültürel faktörlerin de çocukluk çağı mortalite oranlarını etkileyen belirleyiciler arasında olduğunu dile getiren Sobacı, Türkiye’de uygulanmakta olan sağlıkta dönüşüm programında anne ve çocuk sağlığının öncelikli konular arasında yer aldığını, bu çerçevede yürütülen programlar neticesinde gerek anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde edildiğini vurguladı.

Sobacı, doğum öncesi etkin bir bakım, doğumun hastane ortamında deneyimli ve eğitimli sağlık personeli tarafından yapılması, önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmanın yapılması ve kadının statüsünün eğitime ve iş yaşamına katılımının arttırılarak yükseltilmesi bu amacın gerçekleştirilmesinde temel yapı taşları olduğunu ifade etti.

Türkiye’de ulusal çapta yürütülen, evlilik öncesi danışmanlık, üreme sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası bakım, bebek ve çocuk izleme, lohusa ve bebeklere yönelik nutrisyonel destek, gebe, yenidoğan tarama, aşılama programları, gebe bilgilendirme sınıfları, misafir anne, anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları uygulaması ve sağlık personeline yönelik sertifikalı hizmet içi eğitim programlarının Çorum’da da başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Sobacı, "TÜİK tarafından yayımlanan 2017 yılı Ölüm İstatistiklerine göre bebek ölüm hızı Türkiye genelinde binde 9,2 olarak hesaplanmıştır. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis olmuştur. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izlemektedir. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı olmuştur. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya, 5,6 ile Bolu, 5,8 ile Edirne ve Uşak, 6,3 ile Çorum ve Bartın illeri izledi. Bu sıralamaya göre Çorum bebek ölümlerinin en az olduğu iller arasında yer almıştır. Bebek ölümlerinin önlenmesi için ailelerin planlı ve istedikleri zaman gebe kalmaları, doğum öncesi uygun aralıklarla izlemlerinin yapılabilmesi için aile hekimlerini ziyaret etmeleri, doğumun hastane ortamında gerçekleştirilmesi, yenidoğan döneminde gerekli taramaların ve aşıların tam yapılması ve her aşamada aile hekimlerinden, Toplum Sağlığı Merkezlerinden ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti almaları önemlidir" dedi.