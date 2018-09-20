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Çorum Belediyesi 15 bin aşure ikram edecek

Çorum Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 21 Eylül 2018 Cuma günü 6 farklı bölgede 15.

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Belediye Başkanı Zeki Gül, gönülleri Kerbela Çölü olmaktan kurtarmak için kardeşliğimiz, birliğimiz daim olsun. Aşure gününün İslam âlemi ve insanlık için huzura, felaha ve hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyorum dedi.


Başkan Gül, “Muharrem ayı nedeniyle hazırlayacağımız 15 bin paket aşureyi altı farklı bölgede dağıtacağız. Belediye Yanı, Milönü , Yunus Emre Parkı Yanı, Özdoğanlar Sineması Yanı, Huzur Cami, Yazıçarşı Kavşağı'nda 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 13.30'da dağıtımı yapılacak. Aşure ikram edeceğimiz stantlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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