Çorum Belediyesi 40 bin yetişmiş ağaç dikecek

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatıyla Türkiye’nin her noktasında bir ağaçlandırma seferberliği başladı. “Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye” sloganıyla Türkiye’nin her noktasında yeni yeşil alanlar oluşturuluyor. Ağaç sayımız artıyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu ağaçlandırma seferberliğine şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız ağaçlandırma ve yeşil alanları artırılmasına yönelik çalışmalarımızla deste veriyoruz. Şehrimizin geleceği için Erzurum Dede Bölgesi, Akkent Mahallesi, Kent Park gibi birçok alanda ağaç dikim çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Yaz aylarında da ağaç dikim çalışmalarının devam ettiğiniz ifade eden Başkan Gül, “Büyük parklarımız, semt parkları, kavşaklar, orta refüjler, gibi alanlarımıza 19 bin 250 adet 8-13 yaşlarında yetişmiş ağaç dikim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezinde oluşturduğumuz ormanlık alanlara ise 21 bin adet, 4-5 yaşlarında ağaçlar diktik. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizdeki yeşil dokuyu artırıyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 bin 250 adet yetişmiş ağacı şehrimize kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

’Kentpark şehre nefes aldıracak’

Kent Park’ta çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “Parkımız yeşil olanı bol bir park olacak. Kent parkına 18-32 yaşları arasında 3 bin 470 adet yetişmiş ağaç dikeceğiz. Şimdiye kadar bin 335 adet yetişmiş ağaç dikimini gerçekleştirdik. 60 bin adet ise çalı ve gül dikimi yapacağız. Parkımız hem alanının büyüklüğü itibariyle hem de yeşil dokusunun yoğunluğu, bitki çeşitliliği itibariyle Çorum’a farklı bir çehre kazandıracak. Kent Park özellikle kış aylarında şehir merkezinde yoğunlaşan kirli havanın önlenmesinde de çok büyük rol oynayacak” ifadelerini kullandı.