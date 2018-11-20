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Çorum Belediyesi 44 bin paket kandil simidi dağıttı

Çorum Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla şehir merkezindeki cami ve mescitlerde 44 bin paket kandil simidi dağıttı.


Ulu Cami'de kılınan yatsı namazı öncesinde vatandaşların kandilini kutlayan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.


Çorum Belediyesi olarak şehir merkezindeki bütün cami ve mescitlerde Mevlid kandili dolayısıyla 44 bin paket kandil simidini dağıttıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, "Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinin yıldönümü olan Mevlid Kandili'nin, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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