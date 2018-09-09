İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum Belediyesi alt yapılaşmaları


Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında Akkent mahallesi TOKİ konutları yol ayrımından hafriyat döküm alanına kadar 500 metre uzunluğunda


9 metre genişliğinde beton yol yapılıyor.


Beton yolda kullanılan yol yapım malzemesinin yerli üretim olması sebebiyle yol yapım maliyetlerin düştüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “TOKİ yolundan


belediye hafriyat döküm alanına kadar olan 500 metrelik yolu 9 metre genişliğinde 15 cm kalınlığında toplamda 1620 ton kaliteli beton kullanarak yapıyoruz. Beton yol, kullanılan


malzeme gereği insan sağlığı açısından daha zararsız, daha uzun ömürlü ve bakım onarım maliyeti daha düşük bir yöntem” dedi.


Beton yolda kullanılan malzemelerin yerli üretim olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Zahir,Türkiye’de yerli ve milli üretimi olan malzemelerin kullanımının artmasının ekonomik olarak


ülkeye büyük bir rahatlama sağlayacağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.