Çorum Belediyesi alt yapılaşmaları

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında Akkent mahallesi TOKİ konutları yol ayrımından hafriyat döküm alanına kadar 500 metre uzunluğunda

9 metre genişliğinde beton yol yapılıyor.

Beton yolda kullanılan yol yapım malzemesinin yerli üretim olması sebebiyle yol yapım maliyetlerin düştüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, “TOKİ yolundan

belediye hafriyat döküm alanına kadar olan 500 metrelik yolu 9 metre genişliğinde 15 cm kalınlığında toplamda 1620 ton kaliteli beton kullanarak yapıyoruz. Beton yol, kullanılan

malzeme gereği insan sağlığı açısından daha zararsız, daha uzun ömürlü ve bakım onarım maliyeti daha düşük bir yöntem” dedi.

Beton yolda kullanılan malzemelerin yerli üretim olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Zahir,Türkiye’de yerli ve milli üretimi olan malzemelerin kullanımının artmasının ekonomik olarak

ülkeye büyük bir rahatlama sağlayacağını sözlerine ekledi.