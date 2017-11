Mevlana Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye olarak sportif alanda yaptıkları yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum belediyesi olarak bir taraftan her yerde her zaman ve herkes için spor anlayışı ile şehrin her bölgesinde çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Külcü, diğer taraftan da belediye bünyesindeki lisanslı sporcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tesisleşme, organizasyonlar ve yarışlarla ilgi çalışmalarında hız kesmeden devam ettiğini anlatan Külcü, “Sportif çalışmalarımızı gerek toplumun geneli için gerekse lisanslı sporcuları birlikte yürütüyoruz. Yaygın spor büyük oranda tesisleşme üzerine kurulu bir çalışma. Spor sahaları ve alanlarını artırdıkça spor yapma oranı da yükseliyor” dedi.

Çorum Belediyespor ve Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar masaya yatırdıklarını ve yaptıkları değerlendirmeler sonunda yeni bir spor kulübü derneği kurduklarını anlatan Külcü, “Bunu spor alanında yetkin insanlarla tekrar istişare ettik. Belediyespor kubulü dışında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adıyla yeni bir dernek daha kurarak dernek başkanlığına Spor İşleri Müdürü Nadir Solak getirildi.

Belediyespor kulübünün ağırlık noktasını futbol oluşturuyor. Futbolun seyircisi, takipçisi çok daha fazla. Bütün dünyada bu böyle. Futbol branşı bulunduğu yerde ezici hakimiyet oluşturuyor. Bütçe imkanlarının büyük kısmını futbol kulübü ve branşı kullanmış oluyor. Medyanın ilgisi futbola oluyor. Yöneticilerin ilgisi de oraya yoğunlaşıyor. Diğer branşlarda zaafiyet oluşuyor. Bu riski bertaraf etmek için ikinci derneğimizi kurduk. Doğru bir adım attığımızı da kısa sürede gördük. Belediysepor kulubümüzede faydası oldu. Futbolu da dışarıya yönetsel anlamda açma imkanı oluştu” ifadelerini kullandı.

Futbol kendi mecrasında devam eden branşken, belediye olarak içeride tüm enerjilerini diğer branşların ihtiyaçlarına yönlendirebilmek gibi imkana kavuştuklarını anlatan Başkan Külcü, “Bu bizim için doğru adımdı. Sporcu yetiştirmek istiyorsak bunu olabildiği kadar genç yaşlara hatta daha ötesi çocuk yaşlara indirip gelecek vaat eden çocuklarımı alarak hazırlamamız lazım. Belediye olarak bunu yapabiliriz. Bunu yapmazsak geleceğimiz şuanda futbolda Türkiye’nin yaşadığı durumla aynı olur. Süper ligin ilk haftasında 198 futbolcu sahaya çıkmış. Bunların 136 tanesi yabancı. 15 tanesi Avrupa’da yetişmiş Türk futbolcu. Geriye kalanlar ise Türkiye’de futbol oynuyor. Sonra milli takımda oynayacak futbolcu bulamıyoruz. Futbol göz önünde olduğu için böyle. Biz buna benzer sorunları belki yarın güreşte, basketbolda yaşayacağız. Öyleyse bu işlerin adımı gördüğümüz buralardan bu işleri başlatarak götürmemiz lazım. Yapmış olduğumuz yeni yapılanmanın belediye ve şehrimiz hatta ülkemizin spor geleceği açısından küçük bir katkıda olsa doğru bir adım attığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

’Avrupa Atletizm Birliği’nde 3 yıldız’

Avrupa Atletizm Birliği tarafından gelecek yıl yapılacak olan Hitit Halk Koşusu’nun 3 yıldızlı yarışlar kategorisinde yapılacağını açıklayan Başkan Külcü, “Hitit Halk koşumuzun ilki 2015 yılında düzenlendi. 900 kişi katıldı. Yerel ölçekte Çorum düzeyinde bir yarış olmuştu. 2016 yılında bunu bin 500 kişinin katımlıyla ulusal ölçekte gerçekleştirdik. 2017 yılında koşuya bin 600 kişi katıldı. 2016 yılında uluslararası olduğu için Avrupa Atletizm Birliği birinci ve ikinci yarışı değerlendirip bizim uluslararası yapmaya karar verdiğimiz yarışa yıldız vermişlerdi. Tek yıldızlı yarışlar kategorisinde uluslararası üçüncü koşumuzu gerçekleştirdik. Bu yıl üçüncü halk koşusundaki perfonmans, organizasyon yeteneği yarışa olan ilgi Avrupa Atletizm Birliği’nin ilgisini çekti. Buradan bir heyet gitti. Oradaki programlara katıldılar. Bundan sonraki halk koşularımız Avrupa Atletizm Birliği’nin üç yıldızlı yarışlar kategorisinde yapılacak. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıldızlı yarışlar kategorisine çıkabilmektir” diye konuştu.

Basın toplantısında Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan, Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Çorum Belediyespor Başkan Yardımcısı Ömer Balaban hazır bulundu.