Çorum Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Rüzgâr enerji santrali için İtalya ve Hindistan’da üretilerek yola çıkan 4 türbinden ilki Çorum’a ulaştı. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü düzenledeği basın toplantısında Çorum Belediyesi’nin dev projeleri arasında yer alan enerji yatırımı ile ilgili bilgiler verdi.

2013 yılında hazırlıklarına başladıkları ve 4 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştıkları Rüzgar Enerji Santralleri’nin kurulumunda sona yaklaştıklarını dile getiren Başkan Külcü, Hindistan’da üretilen İtalya’da testleri yapılan tribünlerin kanatların sevkiyatını gerçekleştirildiğini hatırlatarak, yıl sonuna kadarda kurulumun tamamlayarak elektrik üretimi yapmayı planladıkları açıkladı.

O gün itibariyle Çorum Belediyesinin toplam enerji tüketiminin 4 MW bir santral ile kurulumu mümkün olduğunu anlatan Başkan Külcü, “Bizde buradan hareketle 4 MW bir yatırım kurmayı hedefledik. Uzun bir etüt süreci yaşandı. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra ihale yapabilecek aşamaya geldik. 2016 yılında ihalesin yaparak kurulum işlemleri için ilk adımı attık. Buda üretim için zamanı gerektiriyordu. O zamanda geçmiş oldu. Kurulum için ilk adımı da atmış oluyoruz. İhaleye çıktığımızda ihale bedeli 6 milyon 600 bin avro olarak gerçekleşti. Bunun bugünki bedeli 30 milyon Türk lirasıdır. Yıllık 16 milyon kilowatt elektrik üretimi hedefliyoruz. 4 santralin toplam üretimi burada hedefliyoruz. Çorum belediyesinin bu 2013 yılındaki tüketim bedelleri için planlandı. Buralarda ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz” dedi.

4 MWatt rüzgar santralinden yıllık 5 milyon 500 bin TL’lik üretim planladıklarını anlatan Başkan Külcü, “Ödemeler bize dolar olarak yapılacak. Kurulum maliyeti ve yıllık elde edeceğimiz üretim değerimize baktığımız 5 ila 6 yıl içerisinde santraller kurulum maliyetlerini amorti etmiş olacak. Toplamda 25 yıl gibi santrallerin üretim için kullanılabaliceğini düşündüğümüzde 20 yılda Çorum belediyesi için çalışacak. Bugün itibariyle söylüyorum yıllık 5.5 milyon liralık üretimin 500 bin lirasını üretim giderleri için çıkarsak 20 yılda 100 milyon lira belediye kasasına girecek demek. Emek verdiğiniz, kafa yorduğunuzda ortaya vizyonel projeler çıkıyor. Şuanda enerji üretiminin büyük bir kısmı doğalgaz çevrim santrallerinden elde ediyor. Bunun maliyeti çok yüksek. Türkiye büyük bir doğalgaz üretcisi olmadığı için bağımlılık söz konusu. Türkiye’nin bundan kurtulması için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerekiyor. 2002 yılında rüzgar enerji santrali anlamında 20 MGW kurulu güç varken bugün bu gücç 6 bin MGW çıkarttıldı. Türkiyenin kurulu gücü 6 binden 8 bine çıkacak. 2023 yılında hedefleri içerisinde rüzgar enerji santrali kurulu gücümüzü 20 bin MGW çıkartma arzumuz var.

Yapılan yatırılar ülkenin cari açığını azaltacak enerji yönünden dışa bağımlılığı azaltacak. Ladikte neden kuruldu bu yatırım. Çünkü bu santralin verilmi çalışması için rüzgara ihtiyaçı var. Ladik’teki rüzgar kuvveti Çorum’dakinden çok daha kuvvetli olduğu için orası tercih edildi. Yıl sonuna kurulumunu tamamlamış olacağız. Yeni yıla enerji üreten belediye olarak girmiş bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Külcü açıklamasının ardından rüzgâr türbini montajı yapılmak üzere Samsun’un Ladik ilçesine doğru yola çıktı.