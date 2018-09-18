Çorum Belediyesi okullarda temizlik seferberliği başlattı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçelerinin ve okul çevrelerinin temizliğini yapan Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler okulların açılmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmelerini sağlamak için okul bahçelerinde yabani otların biçilmesi, atık çöplerin kurallarına uygun olarak toplanması gibi temizlik faaliyetleri yapılıyor. Okul bahçeleri mekanik süpürme makinesi ile temizleniyor.

Çorum belediyesinin mahallelerde yaptığı temizlik çalışmalarının okul bahçelerinde de sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Zeki Gül, “Şehrimizde 'temizlikte bir inci' sloganıyla temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cadde ve sokaklarımızı rutin olarak temizliyoruz. Aynı şekilde okullarımızın bahçelerinde temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Okul bahçelerinin ve çevrelerinin temizliği öğrencilerimizin eğitimi, öğretimi açısından oldukça önemli. Bunun yanında motivasyonları için de önemli bir etken. Biz de Çorum Belediyesi olarak, eğitim öğretim sezonu öncesinde 56 okulumuzda temizlik çalışması yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz okulların çevresinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Gelen taleplere göre ekiplerimizi okullarımıza gönderiyoruz. Bunun yanı sıra bizim de tespit ettiğimiz okullar olursa bunların da temizlik işlerini yapıyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve özellikle öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.