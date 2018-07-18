Çorum Belediyesi spor salonu yıl sonu tamamlanacak

Belediye Başkanı Zeki Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile birlikte İskilip yolu üzerinde yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Belediyesi olarak şehirde sporun topluma yaygınlaştırılması, tüm Çorumluların sportif faaliyetlere ve organizasyonlara aktif bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla spora önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Gül, bu amaçla kentte inşaa ettikleri birçok eser bulunduğunu belirtti.

Çorum’u bir spor kenti haline getirmek ve yeni sportif başarılar elde etmek için gerekli olan tesisleşme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Başkan Gül, “Sporu ve sportif başarıları teşvik ediyoruz. Her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme yardımlarımız sürüyor. Kurumlar arası ve kurum içi spor turnuvaları düzenliyoruz. Şehrimizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Şehrimizde spor kültürünün oluşması, bu kültürün kalıcı olması için spora ilişkin her türlü değeri sahipleniyoruz. Bizden destek isteyen kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli desteği sağlıyoruz” dedi.

En önemli sportif yatırımlarından birisinin de yapımı süren spor salonu olduğunu dile getiren Gül, “Şu an mevcut stadyumun yanında, bir spor salonumuz var. Spor salonumuz değişen, gelişen Çorum’un ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda değil. Hem eski hem de işlevsel bir yapı değil. Çorum’da gerek ulusal ve gerekse tüm sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan spor salonumuz 1970’lerde yapılan 1000 seyirci kapasiteli bir spor salonudur. Spor Salonumuzun ısınması sıkıntılı, ses sistemi sıkıntılı. Bunun yanında önemli organizasyonlarda sosyal alanlar konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bütün sorunların çözümü için gerekli adımlar atıldı. Atılıyor. Spor salonumuzda zaman zaman bakım-onarım çalışmaları yapıldı. Belediye olarak şehrimize yakışan bir spor salonu kazandıralım istedik. Ve spor salonu inşaatımıza başladık. Kunduzhan mahallemizde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanın içerisinde Hayvan Pazarımız vardı. Hayvan Pazarımızı başka bir noktada inşa ettik. Spor salonumuz bu alanın 25 bin metrekarelik kısmını kaplıyor. İşin büyük çoğunluğunu bitirdik. İnşallah, yılsonuna doğru spor salonumuzu hizmete açacağız” diye konuştu.

Spor salonunda engelliler için hem seyirci tribününde hem de protokol tribününde yer tahsis ettiklerini anlatan Gül, “Çorum’un spor hayatına, tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inandığımız ve böyle hedefle inşa ettiğimiz Spor Salonumuzun maliyeti 32 milyon 700 bin lira. Spor salonumuzun yüzde 70’ni tamamladık. İnşallah yılsonuna doğru tamamlayıp, Genlik Spor Genel Müdürlüğüne devri yapıldıktan sonra hizmete açacağız. Belediyemizin şehrimize kazandırdığı bu eser, uzun yıllar sporumuza, sporcularımıza hizmet verecek. En başta da ifade ettiğim gibi; Çorum’un bir spor kenti olması, hemşehrilerimizin spora, sportif faaliyetlerine ilgisinin artması, şehrimizin tanıtımı için tesisleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çorum’a, devasa bir spor kompleksi kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.