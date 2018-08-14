Çorum belediyesi yol yapımında yerli üretime geçiyor

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Fen İşleri Müdürlüğümüz yol yapım çalışmalarıyla ilgili alternatifler üretmeye çalışıyor. Bu doğrultuda laboratuvar çalışmaları yapıyor. Ülkemizde çok az yerde yapılan beton yollarda teknik ekibimiz özellikle büyükşehir belediyelerinin yapmış olduğu beton yollarda incelemelerde bulundu ve yerinde laboratuvar çalışmalarında deneyim elde etti. Şantiyede yapılan testlerden sonra Slimkent’te yapımı devam eden 699 konutluk TOKİ bölgesine hitap eden 1000 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki cadde üzerinde beton yol çalışması planladık ve yapımına başladık. Beton yoldan istediğimiz sonucu aldığımızda şehrin başka bölgelerinde de beton yol uygulamasına başlayacağız."dedi.

’Maliyeti yüzde 40 daha ucuz’

Belediye Başkanı Zeki Gül, “yerli malı yurdun malı anlayışıyla başlattığımız bu çalışmada beton yolun bize asfalt yola oranla ytzde 40 daha ucuz maliyeti olduğunu gördük. Asfalt yoldan temel farkı ise yapımlarında hammadde olarak yüzde 100 yerli olan çimentonun kullanılmasıdır. Beton yolda kullandığımız yüzde 100 yerli malzemelerimizi tüketmiş oluyor, hem ithal ettiğimiz bitümden hem de doğalgaz kullanımından vazgeçmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

’Beton yol daha güvenli’

Beton yolların tıpkı asfalt yollar gibi şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, “akım ve onarım ihtiyacı olmayan beton yollar, asfalt yola kıyasla uzun ömre ve yüksek dayanım gücüne sahip. Yüzey yapıları gereği sürtünme katsayıları fazla olduğu için yağışlı havalarda kaymaya karşı dirençleri daha yüksek ve daha güvenli. Yine asfalt yollara kıyasla açık renkte olduğu için ışığı daha fazla yansıtıyor. Bu da gece görüş mesafesinin artmasına imkân sağlıyor” ifadelerini kullandı.