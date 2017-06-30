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30 Haziran 2017 16:03

Çorum Belediyesi’den hayvan satışı yapanlara yönelik eğitim semineri

Çorum Belediyesi, ev ve süs hayvanı satışı yapan ya da yapacak olanlara yönelik sertifikalı eğitim programı düzenledi.

Çorum Belediyesi’den hayvan satışı yapanlara yönelik eğitim semineri

30 Haziran 2017 16:03


Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren eğitime 16 kişi katıldı. Eğitimde kursiyerlere, Çorum Belediyesi veteriner hekimi Mehmet Gültekin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimi Alaattin Bal ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğü orman mühendisi Hayri Kömür tarafından ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa sözleşmesi, CİTES sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve 26166 sayılı yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan ekolojisi, hayvan bakımı ve beslenmesi ve hayvan davranışı konuları anlatıldı. Seminerde sonunda kursiyerlere sertifika verildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Belediye tarafından Veteriner İşleri Müdürlüğü çevresinde oluşturdukları yeni barınaklar ve diğer yapıları görmeye tüm Çorum halkını davet eden Candan, eğitim programına katılan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını verdi.




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