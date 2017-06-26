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26 Haziran 2017 14:09

Çorum Belediyesi’nde bayramlaşma

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye çalışanları ve halkla bayramlaştı.

Çorum Belediyesi’nde bayramlaşma

26 Haziran 2017 14:09


Başkanlık makamında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami, Ceylan, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Külcü, birlik ve beraberlik mesajları vererek Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Bayramların kucaklaşmaya, kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona ermesine vesile olan çok özel günler olduğunun altını çizen Başkan Külcü, “Bu günlerde yaşanan kırgınlıklar ve küskünlüklerinde sona ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizde hamd olsun ağız tadıyla bayram yaşıyoruz. bugünün bayram tadında yaşanmasını arzu ettiğimiz İslam coğrafyasına baktığımızda sıkıntılı olan ülkeler var. Kardeşlerimiz var. Onlarında bugünlerde yapılan dualar hürmetine ülkelerinde yaşanan sıkıntıların, kargaşaların, savaşın, akan kanın sona ermesini Allah’tan diliyoruz. Bugünler hürmetine önümüzdeki bayramlar onlarında ülkelerinde huzur, barış ve kucaklaşmanın yaşandığı günler olur” dedi.


Sürücülere uyarı


Sürücüleri de uyaran Başkan Külcü, her bayram yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek, “Bayram nedeniyle trafik akımı başlayınca ne yazık ki büyük acılarında yaşanmasına neden oluyor. yavaş gidelim. gideceğimiz yere belki geç ulaşırız. ama oraya sağlıkla ulaşırız. ama ulaştığımızda insanların bizi güzel karşıladığını görürüz. acele ederek, hız yaparak bazen yorgunluk bazen uykusuzlukla çok büyük kazalara sebebiyet veriliyor. Trafik kazaları nedeniyle çok sayıda kardeşimiz hayatını kaybetti. İnşallah bu tür kazalara sebep olmadan, acılar yaşamadan bayramı tamamlarız” diye konuştu.




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