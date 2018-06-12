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12 Haziran 2018 17:12

Çorum Belediyesi’nde vektörel mücadele mesaisi

Çorum belediyesi il merkezinde yürüttüğü vektörel mücadele çalışmalarına köylerde de devam ediyor.

Çorum Belediyesi’nde vektörel mücadele mesaisi

12 Haziran 2018 17:12


Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz Mart ayında başlatılan vektörel mücadele çalışmaları kapsamında tespit edilen üreme alanlarında larva mücadelesine devam ediyor” dedi.


Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokaklarının konteynerlerini vektörel mücadele programı doğrultusunda haftada 1 kez ilaçladıklarını belirten Turan Candan, “İl merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalara ilaveten vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını rahat bir şekilde geçirebilmeleri için merkeze bağlı 41 köyümüzde vektörel mücadele çalışmaları başlattık. Celilkırı, Köprüalan, Tepeköy, Ömerbey, Deliler, Çeşmeören, Kadıkırı, Ahilyas, Hacıpaşa, Pınarçay, Karapürçek, Altınbaş, Bayat, Paşaköy, Serpin, Pınarcık, Metinler, Kuruçay, Yaydiğin, Karacaköy, Karapınar, Tolamehmet, Eskiekin, Kazıklıkaya, Kavacık, Elmalı, Büget, Rıçvanlar, Çomarbaşı, Ahmediye, Pancarlık, Atçalı, Karaağaç, Eskice, Kuşsaray, Güney, Yenice, Sarimbey, Serban, Tatar, Bozboğa köylerinde Ramazan Bayramına kadar belirlenen program doğrultusunda vektörel mücadele çalışmaları yürüteceğiz” şeklinde konuştu.


Belediye Başkan Yardımcısı Candan, “halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadelemizde vatandaşlarımızdan; çöpleri açık halde boş alanlara atmamalarını istiyoruz. Çöpleri poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynerlere atmaları, çöp konteynerlerinin kapaklarını kapalı olarak tutmaları ve özellikle hayvansal atık üreten kişi ve işletmelerin bu atıklarını önlemini almadan çevreye dökmemeleri konusunda duyarlılık beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.




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