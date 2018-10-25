Çorum belediyesi'nden 40 okula Z kütüphane

Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesi tarafından yapılan Z kütüphanelerden birisinin yer aldığı Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek kütüphanede öğrencilerle kitap okudu. Başkan Gül'e ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arslan Arslan, Sefer Sinan Güngör, Okul Müdürü Necmettin Ünal, Etüt Proje Müdürü Köksal Çöldaş, öğretmenler ve teknik ekip eşlik etti.

Eğitim faaliyetlerimiz, eğitim alanındaki çalışmalarımız, bu alandaki eserlerimiz bizim için her zaman ayrı bir önem arz ediyor diyen Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesi olarak eğitim alanında yaptığımız hizmetlerimizin kutlu bir amacı var. O da geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin çok daha iyi koşullarda eğitim görmesi; şehrine, milletine, ülkesine faydalı bir insan olarak yetişmesi bizim en büyük hedefimizdir şeklinde konuştu.

Başkan Gül, “Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Müftülüğümüzle, eğitim faaliyeti yürüten STK'larımızla her zaman işbirliği içinde olduk. Bu birliktelikten, bu işbirliğinden bu şehrin, bu ülkenin eğitim hayatına, kültür hayatına değer katan çok güzel hizmetler ortaya çıktı. Kendilerini bu ülkenin, milletin değerleriyle donatmasını istediğimiz, heyecanlarını, hayallerini ve enerjilerini bu millet için büyütmesini beklediğimiz gençliğin yetişmesi için ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza aksatmadan devam ediyoruz.

Bunların yanında Gençlik Merkezlerimiz, Kadın Kültür Sanat Merkezlerimiz, Engelli Eğitim Merkezimizde eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Belediyemize bağlı eğitim kurumlarımız STK'larımızın, öğrencilerimizin, tüm hemşehrilerimizin hizmetinde. Çorum Belediyesi olarak, eğitim yatırımlarını özenle yapıyor, bu alanda verdiğimiz hizmetleri çeşitlendiriyoruz”ifadelerini kullandı.

'Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu kütüphanelerdir'

Çorum Belediyesi'nin eğitim alanında yaptığı en önemli çalışmalardan birinin Z kütüphaneler olduğunu söyleyen Zeki Gül, "Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu kütüphanelerdir. Kütüphaneler de çağın gerektirdiği değişime uğradı. Kütüphaneler, kitapların yanında gerekli bilgiye en kısa sürede ulaştıracak teknik imkânlarla donatıldı. Biz de bu gelişmelere bağlı olarak; Bilgi çağının gereklerine uygun bir tasarım anlayışı ile donatılan 40 zenginleştirilmiş kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Bir okulumuza da dil laboratuvarı inşa ettik. Z Kütüphanelerimiz, öğrencilerimize okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşamalarında yeni imkânlar sağlayacak. Okullarımıza yaptığımız Z kütüphanelerimizi 88 bin kitapla doldurduk ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik.Bu Kütüphanelerimizde; Öğrencilerimiz bilgiye çok daha rahat bir şekilde ulaşıyorlar. Hem kitaplardan hem de interaktif eğitim araçlarından bilgiye kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar" diye konuştu.

'100 bin kitap gençlerle buluştu'

Belediye Başkanı Zeki Gül, Z Kütüphaneler için alınan 88 bin adet, okuma gurupları için alınan 6 bin 770 adet ve Kent Konseyi için alınan 3 bin 631 adet kitap ile toplam 98 bin 401 adet kitap alımı yaptık. Gençlerimizi yaklaşık 100 bin kitapla buluşturmuş olduk. İnşallah yeni dönemde 10 bin kitabı daha gençlerimizle buluşturacağız" dedi.

'Proje sosyal bilimler lisesinde start aldı'

Belediye Başkanı Gül, Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubemiz ile 5 dönemdir okullarımızda yürüttüğümüz Çorum Okuyor projemizde 6. dönem için geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yeni bir protokol daha imzaladık. Birkaç okulla başladığımız projeye, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve şimdi de merkez ve merkeze bağlı köylerimizdeki tüm okullar dahil oldu. Gerek Z kütüphaneler, gerek Çorum okuyor projesi gibi bu güzel ve kalıcı iki hizmetin okullarımıza, öğrencilerimize, şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, işin ucundan kim tutmuşsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum diye konuştu.