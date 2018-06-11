Çorum Belediyesi’nden bayramı hazırlığı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler arife ve bayram günü de iş başında olacak.

Arife günü ve Bayramın 1. günü sabah namazlarına müteakip şehrin muhtelif yerlerindeki camilerden mezarlıklara ücretsiz araç kaldırılacağını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Vatandaşlarımızın bayramı huzur içerisinde yaşayabilmeleri için belediye olarak ulaşım ve güvenlik başta olmak üzere bütün önlemleri aldık. Mezarlık ziyaretleri için arife ve bayram sabahı araçlarımız ücretsiz hizmet verecekler. Yine Arife günü ve Bayram süresince mezarlıklarda nöbetçi zabıtamız görevli olacak ve sorumlu olduğu konularda hizmet verecek. Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Temizlik İşlerine bağlı ekipler ve Zabıta Müdürlüğü personeli bayram süresince olası her duruma karşı hazır bekleyecekler. Şimdiden bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik eder Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

’Halk otobüsleri bayramın ilk günü bedava’

Belediye Başkanı Zeki Gül, “Belediyemiz, her dini bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak için bayramın ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.” dedi.

Belediye temizlik işleri ekiplerinin arife gecesi aralıksız çalışacağını kaydeden Başkan Gül; “Çorum Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler, Arife Günü merkezdeki mezarlıkların temizliğini yapacaklar. Bunun yanında ekipler mezarlıklardaki yolları da yıkayacak. Arifeyi Bayrama bağlayan gece tüm camilerin önü yıkanıp temizlenecek. Ayrıca Gazi ve İnönü Caddesi gibi ana arterler de yıkanıp temizlenecek. Bunların dışında Kuyumcular Arastası, Ayakkabıcılar Arastası gibi bayram alışverişi yapılan yerlerin temizliği de yapılacak” ifadelerini kullandı.