Çorum Belediyesi’nden Doğu Guta’ya yardım

Türkmenlere yönelik başlatılan yardım kampanyasına Çorum Belediyesi de duyarsız kalmadı.

Alaca İmam Hatip Lisesi ve Yesevi Yardım Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren Çorum Belediyesi’nin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Türkiye’den Doğu Guta’ya giden ekip, götürdükleri yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Türkiye’den gönderilen yardım için memnuniyetlerini ifade eden Doğu Guta halkı kendilerine destek veren ve yardım gönderen Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür etti.

’Çorumlu şehit adına iftar sofrası kuruldu’

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Zeytin Dalı Harekâtında şehit olan Çorumlu Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül adına, Yesevi Yardım hareketi tarafından iftar yemeği verildi. Afrin’de şehit olan Alacalı Şehit Halil İbrahim Aygül adına verilen iftar yemeğinde Aygül’ün özgeçmişi okundu ve iftara katkı verenlere teşekkür edildi.