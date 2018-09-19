Çorum Belediyesi'nden engellilere destek

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle "Engel Olma Destek Ol" sloganıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde engelli bireylerin hareketlerinin kısıtlanmamsı adına engelli rampalarına araç park edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen programda Belediyenin engelleri kaldırmak adına yaptığı engelli servisi uygulamasına da değinildi. Engelli bireylerin hareketliliğini esas alarak onlara yeni yaşam alanları sunan Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kursiyerleri, Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle bir çağrıda bulundu ve hareketlerinin kısıtlanmaması için "Engel Olma Destek Ol" dediler.