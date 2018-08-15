Çorum Belediyesi’nden engellilere özel Kur’an eğitimi

İl Müftülüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen kurslarda engelli öğrencilere Kuran-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgilerde veriliyor. Çorum Belediyesi merkezde Kur’an-ı Kerim okumaya geçiş yapan öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Kursiyer öğrencilerden Yasin Basmascı, kurs sayesinde hem Kur’an okumayı, İslam’ın şartlarını ve namaz kılmayı ve temel dini bilgileri öğrendiklerini söyledi. Kursa yeni başlayan öğrencilerden Ebru Yallı ise kendilerine kurs veren hocaların ilgisinden memnuniyetini dile getirerek, Kur’an öğrenmenin ve okumanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.