Çorum Belediyesi tarafından Halep’ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere “Çorum’da Kalpler Halep İçin Atıyor” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan 15 TIR dolusu insani yardı malzemesi dualarla yola çıktı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan temel gıda maddeleri yüklü yardım tırlarının bölgeye gönderilmesi nedeniyle Hürriyet meydanında bir program düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Vali Yardımcısı Adem Saçan, İl Müftüsü Ahmet Akın, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve vatandaşlar katıldı.

Bugünlerde yardım denilince akan suların durduğunu dile getiren Kızılay Çorum Şube Başkanı Sedat Canbolat, insanların çok duyarlı olduğunu belirterek, gelen yardımları Halep’e göndermeye yetişemediklerini söyledi. Teslim alınan yardımların Kızılay koordinatörlüğünde İdlib’e ulaştırıldığını açıklayan Canbolat, bölgedeki 50 bine yakın insanın gönderilen yardımlarla ayakta durduğunun altını çizdi.

AK Parti Çorum il Başkanı Mehmet Karadağ da, şuan Halep’te hava sıcaklığının eksi 4 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “Oradaki insanlar o yıkıntıların arasında neler yapıyor. Bunu bir düşünelim. O zaman halimize şükrederiz. Bu kampanyayı düzenleyen Çorum Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü ve ekibine, bugüne kadar düzenlenen kampanyalara destek veren halkımıza teşekkür ediyorum. Akın akın milletimiz yardım gönderiyor. İnsanımızla, devletimizle, askerimizle, milletimizin dualarıyla ordayız” dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ise, Türkiye’nin Suriye’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadığını belirterek, bugün dünyanın neresinde yardıma muhtaç birisi varsa Türkiye’nin onun yanında olduğunu söyledi.

15 Tır insani yardım malzemesinin bulunduğu Tır’ı Halep’e göndereceklerini hatırlatan Başkan Külcü, “Halep’te bizden yardım bekleyen yüzünü Türkiye’ye çeviren kardeşlerimizin yüzünün gülmesine, tebessümüne vesile olacak diye umuyoruz. Daha önce de belediyemiz Güneydoğu’da yaşadığımız sıkıntılı süreçte gerek Hakkari’ye gerek Mardin’e gerek başka yerlere bu tür yardımlar göndermişti. Belediyemizin imkanı var gücü var bunları yapıyoruz. Rabbim bize veriyor. Bizde ihtiyacı olanlara gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Suriye’de 6 yıldır devam eden bir acı olduğunu dile getiren Başkan Külcü, bu süreçte 500 bin insanın hayatını kaybettiğini, 12-13 milyon insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Evini terk eden 3 milyon insanın bugün Türkiye’de yaşadığına dikkat çeken Başkan Külcü, savaşın başladığı günden bugüne kadar Türkiye’nin hep Ensar ruhuyla hareket ettiğinin altını çizdi. Türkiye’nin oradaki acıyı, gözyaşı, kanı görmezden gelmediğini, çocukların feryadını, yaşlıların feryadını, kadınların feryadını duymazdan gelmediğine vurgu yapan Başkan Külcü, Suriye halkına kol kanat geren Türkiye’nin oradaki insanların acılarını dindirdiğini ifade etti.

Yıllık Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) göre dünyada en fazla ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım eden ülkenin Türkiye olduğunu anlatan Külcü, “Küresel insani yardım raporuna göre dünyanın en cömert ülkesi Türkiye. Bunu biz değil yabancı kuruluşlar söylüyor. Daha 15 yıl önce 3 kuruş para için IMF’nin kapısının önünde bekleyen Türkiye bugün aç, açık, biçare kim varsa oraya koşan imkanlarına göre de en fazla yardımı yapan ülke konumuna gelmiş. Sadece yardım yapmıyoruz, orada akan kanıda durdurmaya çalışıyoruz. Oradaki savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Asıl olan budur. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, dışişleri bakanımız her fırsatta yaptıkları tüm ikili görüşmelerde, Birleşmiş Milletler vb. tüm toplantılarda akan kanı durdurulması gerektiğini söylüyor. Bu talebe cevap olumlu cevap veren az sayıda ülke görüyoruz. Bizim için önemli. Neden önemli. Çünkü biz 500 yıl aynı çatı altında yaşamışız. Suriye’ye bir komşuyuz. Bir tarafımız Suriye bir tarafımız Türkiye. Sınırlar oluşunca akrabaların yarısı o tarafta kalmış yarısı bu tarafta. Köylerin yarısı o tarafta yarısı bu tarafta. Öyleyse biz daha fazla gayret gösteririz ve gayrette gösteriyoruz. Ayrıca 911 kilometrelik bir sınırımız var. Güvenliğimizde orada başlıyor. Oradaki yangını söndürmeden, oradaki savaşı sona erdirmeden Türkiye’de de huzurun gelmesi, terörün bitmesi mümkün gözükmüyor. Orada da şuanda bir operasyon yürütüyoruz. Türkiye’den böyle bir şey beklemiyorlardı. 15 Temmuz gibi acı bir olayı yaşadıktan sadece bir ay sonra bir sabah kalktık ki kahraman askerimiz Suriye topraklarında. Yapamaz dediler olmaz dediler. İlerleyemez dediler hem yaptığımızı, hem de ilerlediğimizi geride bıraktığımız 100 günde görüyoruz. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Hakikatin er yada geç ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı var. Yaşadığımız süreçte gizli açık yaşanan ne varsa kimin hangi planı varsa, tezgahı, tuzağı varsa varsa Türkiye yaptığı hamlelerle bunları bir bir boşa çıkardıysa önümüzdeki günlerde inşallah bunların ortaya çıktığı günler olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Ahmet Akın’ın yaptığı duayla birlikte 10 bin paket gıda malzemesi ile 125 ton unun bulunduğu yardım tırları yola çıktı.