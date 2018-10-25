Çorum Belediyesi'nden öğrencilere giysi yardımı

Çorum Belediyesi Gıda Bankası bünyesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara düzenli aralıklarla gıda ve giysi yardımı yaptıklarının kaydeden Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Rutin olarak yaptığımız yardımların haricinde başkaca kurumların tespit ettiği ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere de gerekli yardımlarımızı sürdürüyoruz. Okul müdürlüklerimiz tarafından tespit edilen maddi durumları iyi olmayan 1000 öğrencimize ulaştırılmak üzere okul yöneticilerimize kışlık bot ve kaban yardımı yaptık. Kışlık giysileri mahalle muhtarlarımızla birlikte Milli Eğitim Müdürümüze teslim ettik” dedi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Gül, “Hiçbir yavrumuzun kışlık kıyafet alamayıp bundan dolayı arkadaşlarına karşı kendini mahcup hissetmesine gönlümüz razı gelmez. Bu tür yardımlarımı artırarak devam ettireceğiz ^" şeklinde konuştu.