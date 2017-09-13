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13 Eylül 2017 16:30

Çorum Belediyesi’nden okullarda temizlik çalışması

Çorum Belediyesi, eğitim öğretim sezonu başlamadan önce şehir merkezindeki tüm okullarda hummalı bir temizlik çalışması başlattı.

Çorum Belediyesi’nden okullarda temizlik çalışması

13 Eylül 2017 16:30


Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasından önce şehir merkezindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarla birlikte 105 okulun bahçe temizliğini yaptıklarını, çöp konteynırlarını yıkadıklarını belirtti. Candan, “Okul bahçelerindeki çöp konteynırlarında oluşabilecek kötü koku ve öğrencilerimizin sağlıklarını tehlikeye sokacak bir durumla karşılaşmamaları için konteynırlarımızın temizliğini modern sistemlerle hijyenik bir şekilde gerçekleştiriyoruz.” dedi.


Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna kattıkları konteynır yıkama aracı ile konteynırları daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapıldığını belirten Candan, eğitim öğretim sezonu başlamadan önce bütün okulların bahçe ve çöp konteynırı temizliğinin bitmiş olacağını sözlerine ekledi.




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