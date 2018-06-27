Çorum Belediyesi’nin Çanakkale gezileri yeniden başladı

Ramazan Bayramı öncesinde lise öğrencileri ile başlatılan Çanakkale gezileri dün akşam vatandaşların katılımı ile yeniden başlatıldı. Bu zamana kadar 4 bin 231 öğrenci Çanakkale’ye götürülürken, Çanakkale gezileri tamamlandığında toplamda 15 bin 120 kişi Çanakkale’ye gitmiş olacak.

Kayıtların devam ettiği Çanakkale Gezileri için Çorum’dan hareket eden otobüsleri Belediye Başkanı Zeki Gül yolcu etti. Hürriyet Parkı önünden hareket eden otobüsleri uğurlamak için gelen Belediye Başkanı Zeki Gül, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi. Otobüs içerisinde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeki Gül, Çanakkale’nin milletimiz için oldukça önemli bir yer olduğunu belirtti.

Kendi ailesinden de Çanakkale’de şehitlerin olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Zeki Gül, “Bizim insanımız için Çanakkale çok önemli bir yerdir. Daha hayatlarında hiçbir keyfin tadına varamamış 15 yaşındaki yavrularımız oralara gitmişler. Orada şehit olanlar biz bugün rahat yaşayalım diye şehit oldular. Devletimiz daim olsun diye şehit oldular. Bugün o dedelerimizin, atalarımızın şehit olduğu mekânına gittiğiniz için ben çok mutlu oluyorum. Amacımız daha fazla insanımızı gönderebilmek. Biz buradan sizi gönderdikten sonra hem araçlarımızı, hem otelleri takip ediyoruz. Bizim sizden tek bir talebimiz var. Mübarek bir yola gidiyorsunuz biz sizlerden sadece dua talep ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

’Konya ve Nevşehir gezileri Temmuz ayında başlayacak’

Ekim ayına kadar devam edecek olan Çanakkale gezilerinin yanı sıra Konya ve Nevşehir gezileri de Pazar gecesi yola çıkacak olan kafile ile başlayacak.

Belediye Başkanı Zeki Gül, Konya ve Nevşehir’e de 6 binin üzerinde vatandaşın gideceğini ifade ederek, 1 Temmuz Pazar gecesi Konya ve Nevşehir’e ilk kafilenin gideceğini belirtti.

Gezilere hiç gitmemiş vatandaşların gezilere götürüleceğini söyleyen Başkan Gül, Kültür Gezileri tamamlandığında toplamda Çanakkale’ye 15 bin 100 kişi, Konya’ya 4 bin 50 kişi, Nevşehir’e 2 bin 25 kişinin de Hacıbektaş gezisine katılmış olacağını dile getirdi.