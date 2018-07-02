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02 Temmuz 2018 17:28

Çorum Belediyesi’nin Konya ve Hacıbektaş gezileri başladı

Çorum Belediyesi tarafından Tarih ve Kültür Gezileri kapsamında düzenlediği Konya ve Hacı Bektaş-ı Veli gezilerine ilk kafileler gönderildi.

Çorum Belediyesi’nin Konya ve Hacıbektaş gezileri başladı

02 Temmuz 2018 17:28


Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çanakkale gezileri ile başlatılan Tarih ve Kültür Gezleri kapsamında bu yıl 2.si düzenlenen Konya ve Hacı Bektaş-ı Veli gezilerinde ilk kafileler gece saatlerinde yola çıktı. Nevşehir’e gidenler Hacı Bektaş-ı Veli’nin kabrini, Konya’ya gidenler ise Hazreti Mevlana’nın kabrini ziyaret ediyor ve buraları gezme imkanı bulacaklar" dedi.


Gezilerin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Gül, “Konya ve Nevşehir’e de 6 binin üzerinde vatandaşımız gidecek. Gezilere hiç gitmemiş vatandaşlarımıza öncelik veriyoruz. Kültür Gezileri tamamlandığında toplamda Çanakkale’ye 15 bin 100 kişi, Konya’ya 4 bin 50 kişi, Nevşehir’e 2 bin 25 kişinin de Hacıbektaş gezisine katılmış olacak” diye konuştu.




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