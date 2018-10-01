Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio:

Çorum Belediyespor'un başında ilk çıktığı maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Mehmet Aurelio, “Öncelikle takımın başında sahaya çıktığımız zorlu bir maçtan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Turgutluspor'un güçlü bir takım olduğunu ve maçın zor geçeceğini biliyorduk. Zaten öyle de oldu. Ben bumaçta sahada özveriyle mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Bununla birlikte 90 dakika boyunca bizi destekleyen taraftarlarımız da teşekkür ediyorum. Bizim adımıza herşey çok güzel oldu. Ancak lig daha çok uzun bir maraton. Biz sadece 1 maç kazandık. Bundan sonra da yolumuza kayıpsız devam etmek adına çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz” dedi.

Turgutluspor maçının artık geride kaldığını dile getiren Aurelio, “Şimdi hafta sonu İstanbul'da oynayacağımız Halide Edip Adıvar maçını düşünmek zorundayız. İnşallah bu maçtan da istediğimiz skorla ayrılıp yolumuza devam etmek arzusundayız. Hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla da bu doğrultuda hareket edeceğiz” diye konuştu.